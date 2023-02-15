مدينة سول ترجئ رفع رسوم قطارات مترو الانفاق والحافلات

أرجأت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول خططها لرفع رسوم قطارات مترو الأنفاق والحافلات حتى النصف الثاني من العام، وفقًا لما قاله مسؤولون الأربعاء.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المدينة كانت تسعى لزيادة رسوم قطارات مترو الانفاق والحافلات بما يصل إلى 400 وون ( 0.31 دولار) ابتداء من أبريل المقبل، وذلك لكي تتمكن من التعامل مع عجز الموازنة المتزايد المرتبط بخدمات النقل العام.

ويأتي التراجع عن رفع الرسوم في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بعدم رفع رسوم الخدمات العامة الأخرى خلال النصف الأول من العام للمساعدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقد أعلن يون الخطة خلال اجتماع طارئ بشأن الاقتصاد ومعيشة المواطنين، تم عقده في ظل سخط عام بسبب ارتفاع فواتير التدفئة ومعدلات الفائدة والتضخم.

وقال " سوف نتعامل مع رسوم الخدمات العامة، التي تديرها الحكومة المركزية، مثل الطرق والسكك الحديدية وخدمات البريد، وفقا لمبدأ التجميد خلال النصف الأول من العام بأكبر قدر ممكن".

وأضاف" سوف نسيطر على نطاق وسرعة ارتفاعات رسوم الكهرباء والغاز ومصادر الطاقة الأخرى لتخفيف العبء على المواطنين، وتوفير مزيد من الدعم للفئات المحتاجة".

وقال مسؤول بمدينة سول " في إطار الاستجابة لتصريحات الرئيس، قررت المدينة إعادة تعديل توقيت رفع الرسوم".