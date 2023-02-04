تراجع صافي أرباح شركات العقود الآجلة بالصين في 2022

أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية للعقود الآجلة أن شركات العقود الآجلة في الصين شهدت انخفاضا في صافي الأرباح خلال عام 2022.

وبلغت الأرباح الصافية لـ150 شركة للعقود الآجلة بالصين 99ر10 مليار يوان (حوالي 63 ر1مليار دولار أمريكي)، في تراجع بنسبة 82ر19% على أساس سنوي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الجمعية اليوم السبت.

كما انخفضت العائدات التشغيلية لهذه الشركات بنسبة 81ر18% في 2022 عن عام 2021، لتصل إلى 16ر40 مليار يوان.