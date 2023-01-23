ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعامل في الأسواق الآسيوية اليوم، مدعوما بهبوط الدولار واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب 0.1% إلى 1929.04 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0014 بتوقيت غرينتش.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 1929دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي مرة أخرى وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للسياسة العام يومي 31 يناير وأول فبراير في الوقت الذي يشير فيه أيضا إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 24 دولارا للأوقية وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1041.75 دولار وارتفع البلاديوم 1% إلى 1744.86 دولار.