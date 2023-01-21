الروبل الروسي يرتفع أمام الدولار واليورو

ارتفع سعر صرف العملة الروسية "الروبل” أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي في تعاملات بورصة موسكو اليوم.

وارتفع سعر صرف الروبل مقابل الدولار بواقع 18كوبيكا ليصل إلى 68.67، وانخفض سعر صرف العملة الأوروبية "اليورو” بواقع 6 كوبيك ليبلغ 74.34 روبل "الروبل = 100 كوبيك”.

ويأتي ارتفاع الروبل في بورصة موسكو بعد إعلان وزارة المالية الروسية في وقت سابق، بأنها تخطط لبيع عملات أجنبية بما يعادل 54.5 مليار روبل في الفترة من 13 يناير إلى 6 فبراير من العام الحالي.