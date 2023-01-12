صعود الذهب لأعلى مستوياته منذ مطلع مايو الماضي

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتصعد صوب أعلى مستوياتها منذ مطلع مايو 2022.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.46% أو ما يعادل 8.82 دولار لتصل إلى 1884.4 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "09:45 صباحاً بتوقيت الإمارات".

في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.46% تعادل 8.6 دولار لتصل إلى 1887.6 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 1.17% إلى 23.75 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.45% إلى 1783.53 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 0.07% إلى 1083.45 دولار.