ارتفاع أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مقتربة من أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر مدعومة بهبوط الدولار وبآمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب 0.2 في المئة إلى 1868.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1873.80 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما يجعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 23.95 دولار بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 1094.97 دولار وتراجع انخفض البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1804.30 دولار.