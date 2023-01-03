إيلون ماسك يصبح أول شخص يخسر 200مليار يورو من ثروته

أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أول شخص يخسر200 مليار دولار من ثروته، بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وبحسب المؤشر أصبحت ثروة ماسك الرئيس التنفيذي لشركات تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر حاليًا 137 مليار دولار، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها وكانت 340 مليار دولار تصدر بها قائمة أثرياء العالم قبل أكثر من عام. وأصبح ماسك الآن ثاني أغنى شخص في العالم وراء برنار أرنو رئيس مجلس إدارة مجموعة الأزياء ومستحضرات الموضة إل.في.إتش.إم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جزءًا أساسيًا من ثروة ماسك يتمثل في حصته في شركة تسلا التي فقدت نحو نصف قيمتها السوقية خلال العام الماضي، بعد بيع ماسك كمية من أسهمها لتمويل صفقة استحواذه على توتير مقابل 44 مليار دولار. كما تأثر سهم تسلا سلبًا بالنتائج ربع السنوية المخيبة للآمال بسبب استمرار اضطراب الإنتاج في مصانعها بمدينة شنغهاي الصينية نتيجة إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

جرى تداول سهم تسلا يوم 13 أبريل الماضي بسعر 340.79 دولار قبل الكشف عن استحواذ ماسك على توتير. ومنذ ذلك الوقت فقد السهم نحو 60% من قيمتها حيث يبلغ سعره حالياً أقل من 125 دولار.

في الوقت نفسه تبلغ ثروة أرنو حاليًا 162 مليار دولار حيث خسر 15 مليار دولار فقط خلال العام الماضي. وأصبح أرنو أول شخص أوروبي يتصدر قائمة بلومبرج للمليارديرات في العالم.