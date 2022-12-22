تراجع أسعار الذهب العالمية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر نحو 3 دولارات في التعاملات الفورية.

وانخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% أو ما يعادل 3 دولارات لتصل إلى 1820.46 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.01% تعادل 0.1 دولار لتصل إلى 1825.5 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.44% إلى 24.08 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 1.34% إلى 1708.53 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1005.4 دولار.