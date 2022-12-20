الذهب يربح دولارين في التعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح نحو دولارين في التعاملات الفورية.

وارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.02 دولار لتصل إلى 1789.69 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10.14 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.03% تعادل 0.55 دولار لتصل إلى 1798.2 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.03% إلى 23.19 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.71% إلى 979.95 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.38% إلى 1673.28 دولار.

