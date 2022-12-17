«صندوق النقد» يوافق على حزمة دعم مالي لمصر بـ3 مليارات دولار

قال صندوق النقد الدولي في بيان، إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، مضيفاً أنها ستحفز تمويلاً إضافيا بنحو 14 مليار دولار.

وجاء في البيان، أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.

وأضاف البيان، أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.

وتوقع صندوق النقد الدولي في بيانه، أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

ويتضمن الاتفاق برنامجاً لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق «لتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص». كما أنه ينص على تشديد السياسة النقدية مقدماً وضبط أوضاع المالية العامة.