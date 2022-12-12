وول ستريت تفتح مرتفعة مع ترقب بيانات التضخم وقرار الاحتياطي الاتحادي

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على ارتفاع اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع لتقييم التوقعات للاقتصاد الأمريكي وسط مخاوف من الركود.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 43.04 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 33519.50 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 4.91 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 3939.29 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 10.86 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 11015.48 نقطة.