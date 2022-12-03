خبراء اقتصاد صينيون يدعون إلى تخفيف قيود كوفيد لدعم النمو

دعا ستة خبراء اقتصاد صينيون بارزون ، من بينهم المستشار السابق بالبنك المركزي، هوانج يبينج وزميله الاستاذ بجامعة بكين، ياو يانج، إلى تخفيف قواعد كوفيد المفروضة في البلاد لدعم النمو الاقتصادي.

وقالت مجموعة الخبراء في تقرير، تم نشره على حساب رين تشيبينج على موقع "وي تشات"، وهو من كبار خبراء الاقتصاد البارزين في شركة الخدمات المالية "سوسو سيكيوريتيز" اليوم السبت أن استئناف الأنشطة الاقتصادية، يتعين أن يكون على رأس أولويات البلاد على المدى القريب، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف التقرير أنه يتعين استئناف الأنشطة في الأماكن العامة، نظرا لأن النمو الاقتصادي مهم لتسوية مشكلات البلاد، بما في ذلك القدرة على تحمل الضغوط الخارجية من دول مثل أمريكا والمساعدة في إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي، حسب التقرير.

وانضم موقعو التقرير إلى مجموعة من خبراء الاقتصاد، لهم صلة بالحكومة، الذين دعوا مؤخرا إلى اتخاذ المزيد من الجهود لتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي تضرر بسبب قيود كوفيد.

كان مئات الشباب قد خرجوا مطلع الأسبوع الماضي إلى شوارع بكين وشنغهاي للتظاهر ضد إجراءات الحكومة الصينية الصارمة لاحتواء فيروس كورونا في أكبر الاحتجاجات التي تشهدها الصين منذ عقود.