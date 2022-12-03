يعرف الركود، بأنه انكماش كبير وواسع النطاق وطويل الأمد في النشاط الاقتصادي.

والقاعدة العامة هي أن ربعين متتاليين من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي يعني الركود.

ويقيس الاقتصاديون حالات الركود من خلال النظر في جداول الرواتب غير الزراعية، والإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة، من بين مؤشرات أخرى، والذهاب إلى أبعد من مجرد ربعين من مقياس الناتج المحلي الإجمالي السلبي.

ويجب أن يكون الانكماش عميقاً ومنتشراً ودائماً حتى يمكن اعتباره ركوداً.

وتنمو الاقتصادات بشكل مطرد، لكن الانكماش الاقتصادي هو استثناء، على الرغم من أن حالات الركود لاتزال شائعة.

وبين عامي 1960 و2007، كان هناك 122 حالة ركود أثرت في 21 اقتصاداً متقدماً، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ومنذ الكساد الكبير، تبنت الحكومات في جميع أنحاء العالم سياسات مالية ونقدية لمنع الركود العادي من أن يصبح أسوأ بكثير.