انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية في نوفمبر

انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، بشكل طفيف في نوفمبر الماضي، مسجلاً تراجعاً للشهر الثامن على التوالي منذ ارتفاع قياسي في مارس عقب حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالت المنظمة أمس، إن مؤشر أسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، سجل 135.7 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضاً من 135.9 نقطة في أكتوبر.

وتوافق رقم أكتوبر مع التقدير السابق لمنظمة الأغذية والزراعة، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وأشارت المنظمة إلى أن القراءات المنخفضة للحبوب واللحوم ومنتجات الألبان في نوفمبر، عوضت ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر.

وأوضحت أن الانخفاض الطفيف في نوفمبر، يعني أن مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء الآن أعلى 0.3% فقط عن مستواه قبل عام.

وقالت «فاو» إن التوقعات أقل بـ2% من الإنتاج المُقدر لعام 2021، وستسجل بذلك أدنى مستوى في ثلاث سنوات.