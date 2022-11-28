السعودية تطلق مخطط أحد أكبر مطارات العالم في الرياض

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، لمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي من المتوقع أن يصل إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030، وفقا لوكالة الانباء السعودية اليوم.

وسيسهم المطار الجديد في دعم خطط السعودية لتكون الرياض ضمن أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم.

وسيمتد مطار الملك سلمان على مساحة تقارب 57 كيلومتر مربع، إضافة إلى 12 كيلومترا مربعا من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحال التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.

وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030.

كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3,5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.