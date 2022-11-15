"فاريانس" تستهدف طرح أسهمها في أسواق الإمارات خلال 5 سنوات

قال المهندس ماجد عارف الرئيس التنفيذي لشركة "فاريانس" إن الشركة تستهدف طرح حصة من أسهمها في أسواق المال الإماراتية في غضون 5 سنوات في ظل النشاط الملحوظ الذي تشهده الأسواق المحلية مع الهدف بوصول قيمتها السوقية إلى نحو 6 تريليونات درهم.

وأضاف: "نعتزم طرح حصة من أسهم المجموعة للاكتتاب العام الأولى في أسواق الإمارات في وقت تشهد فيه الأسواق نشاطاً ملحوظاً على صعيد الطروحات الأولية والإدراجات الجديدة".

ولفت عارف إلى أن الإدراج في الأسواق المحلية يعد بمثابة فرصة قوية للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الإماراتي، كما يمهد الطريق أمام المجموعة لبدء رحلتها في عالم أسواق المال.

وذكر عارف أن رأس المال السوقي للشركة يقدر حالياً بنحو 100 مليون دولار ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 500 مليون دولار في خلال الخمسة سنوات القادمة بالتزامن مع إتمام عملية الطرح في أسواق المال الإماراتية.

وأوضح أن دولة الإمارات هي بوابة الشركة للتوسع في الأسواق العالمية باعتبارها شركة ناشئة طورت أول تكنولوجيا اتصالات موحدة في الوطن العربي وهي "في.كونكت Vconnct" تشمل الميتافيرس والواقع الافتراضي والمعزز وغيرها من منصات التواصل والمشاركة التي يتوقع ان تزيد قيمتها السوقية عن 10 مليارات دولار بحلول 2028.

وذكر أن الهدف من إدراج أسهم الشركة والتوسع في أسواق الإمارات يأتي في ظل مناخ الأعمال الإيجابي للشركات إضافة إلى التسهيلات والخدمات التكنولوجية التي تقدمها دولة الإمارات وهو ما من شأنه أن يسهم في تسريع نمو قطاع الأعمال والتكنولوجيا.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "فاريانس" عن خطة الشركة لإبرام مجموعة من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات بالإضافة إلى استهداف المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وجميع الشركات العالمية.

وذكر أن شركة فاريانس تعمل على المساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ..لافتاً إلى أنه وفقا للدراسات المالية والفنية فمن المتوقع ان تصل الحصة السوقية للشركة إلى أكثر من مليار دولار عام 2028 من السوق العالمي لتكنولوجيا الاتصالات الموحدة حيث يقدر السوق العالمي بحوالي 210 مليارات دولار عام 2028.

وأضاف انه من المستهدف أن تستقطب الشركة خلال 5 سنوات أكثر من 10 ملايين مستخدم نشط لمنصة في كونكت والاستحواذ على 10% من سوق الفصول الافتراضية في الشرق الأوسط وإفريقيا.