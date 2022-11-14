"جوجل" تطلق ميزة البحث عن الأماكن التي تتيح مباريات كأس العالم

أعلنت شركة "جوجل" اليوم عن اطلاق خدمات جديدة بمناسبة اقتراب فعاليات كأس العالم لكرة القدم، لافتة إلى أن تلك الخدمات ستشمل "خرائط جوجل"، ومحرك "بحث جوجل" و"يوتيوب".

وأشارت خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي اليوم، إلى أن أبرز الخدمات والمزايا الجديدة التي تطلقها بمناسبة المونديال تتيح للمستخدمين العثور على أفضل الأماكن وأكثرها ملاءمة لمشاهدة مباريات كأس العالم في المنطقة

وذلك عبر كتابة (أماكن مشاهدة كأس العالم بالقرب مني) في محرك بحث جوجل، وإمكانية الوصول لها عبر خدمة الخرائط، لافتة إلى أنه سوف يتم تفعيل تلك الميزة خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أنه يجب على أصحاب الأنشطة التجارية مراجعة القواعد المتعلقة بعرض المباريات والفعاليات الرياضية للجماهير العامة قبل تفعيل هذه الميزة وإضافتها على الملف التجاري على Google لتظهر بذلك في نتائج البحث.

وأضافت أنه يمكن لجماهير كرة القدم مواكبة آخر تفاصيل البطولة وذلك عبر البحث على "كأس العالم" في Google، والنقر على رمز الجرس الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لتلقّي إشعارات مستمرة حول المباريات، أو الفرق، أو اللاعبين.

كما يمكن تثبيت لوحة نتائج المباريات على الشاشة الرئيسية للموبايل، متوفرة حاليًا عبر نظام أندرويد. كما تقدّم Google مجموعة من الإحصائيات والتفاصيل الأخرى من ضمنها اللحظات المتعلقة بتسديد الأهداف، بالإضافة إلى تقييم لأداء الفرق واحتمالية فوزها أو خسارتها يتغير طوال فترة المباريات.

وأفادت بأنه أصبح من الإمكان متابعة اللحظات الأكثر تشويقًا في المباريات بعد انتهاء بثّها المباشر عبر قناة FIFA على YouTube وغيرها من قنوات البث الرسمية، كما يمكن متابعة فيديوهات قصيرة تلخصّ أهم التفاصيل يتم بثّها يوميًا بعد انتهاء المباريات عبر بحث Google وتأتي من مصادر تشمل قناة FIFA+ وغيرها من جهات البث الرسمية من ضمنها beIN SPORTS في المنطقة.