الذهب يتجه لأفضل أسبوع منذ مارس

تراجعت أسعار الذهب اليوم، لكنها تتجه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أكثر من ثمانية أشهر، إذ عززت البيانات الأمريكية التي تشير إلى تباطؤ التضخم الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1751.29 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0240 بتوقيت جرينتش. لكن الأسعار ارتفعت 4.2 بالمئة خلال الأسبوع.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1752.80 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعد انخفاضه أمس، لكنه يتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس آذار 2020. وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بمعدل أقل من المتوقع في أكتوبر، فيما يشير إلى تباطؤ التضخم، مما رفع الآمال في أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي تقليص زياداته الكبيرة في أسعار الفائدة.

وقال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي في أو.سي.بي.سي إف.إكس "قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع تدعم تراجعا في وتيرة الرفع في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر والذي يمكن أن يؤدي إلى استئناف الاتجاه النزولي للدولار، مما يتيح فرصة للذهب لتحقيق انتعاش معتدل".

يعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.59 دولار للأوقية، لكنها تتجه لتسجيل ثاني ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1034.31 دولار للأوقية، متجها إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير شباط 2021. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1954.29 دولار.