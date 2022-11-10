3 دولارات مكاسب الذهب في التعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 3 دولارات في التعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.19% أو ما يعادل 3.22 دولار لتصل إلى 1710.25 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:44 صباحاً بتوقيت الإمارات".

فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر ما نسبته 0.04% تعادل 0.65 دولار لتصل إلى 1713.1 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 0.43% إلى 21.23 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين بنسبة 0.49% إلى 1003.4 دولار، وارتفع البلاديوم بنحو 0.56% إلى 1873.03 دولار.

