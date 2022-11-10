ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة في بريطانيا

ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا لتصل لمستوى قياسي جديد.

ونقلت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية عن رابطة مصنعي وتجار السيارات القول إنه تم بيع نحو 16 ألف و775 سيارة كهربائية في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر الماضيين.

وتمثل هذه زيادة بنسبة 44.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة المستخدمة بنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وارتفعت الحصة السوقية لجميع السيارات الكهربائية المستخدمة من 3.3% إلى 4.0%.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المستخدمة التي تم شراؤها خلال الفترة ما بين يوليو وسبتمبر الماضيين 1.8 مليون سيارة، فيما تعد أول مرة يتراجع فيها إجمالي المبيعات الربعية لأقل من مليونين منذ عام 2015.