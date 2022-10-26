نتائج مايكروسوفت تتجاوز التوقعات وتحقق زيادة 11% في إيراداتها

قالت شركة مايكروسوفت أمس إنه على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن التضخم والاقتصاد في جميع أنحاء العالم، حققت الشركة العملاقة للبرمجيات زيادة في إيراداتها بشكل كبير في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر.



وأعلنت الشركة بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية عن زيادة الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 1ر50 مليار دولار في هذا الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وتجاوزت النتيجة قليلا توقعات السوق. ومع ذلك ، تعاني المجموعة من الدولار القوي ، مما يقلل من الأرباح الأجنبية بالعملة الأمريكية.



وارتفع الدخل التشغيلي لشركة مايكروسوفت بنسبة 6% إلى 5ر21 مليار دولار. ومع ذلك، انخفض صافي الدخل بنسبة 14% ليصل إلى 6ر17 مليار دولار بسبب ارتفاع التكاليف بشكل كبير.



وارتفعت إيرادات منتجات "دايناميكس" والخدمات السحابية بنسبة 15% مدفوعة بنمو إيرادات "دايناميكس 365" بنسبة 24%.



وسجلت منصة "أزور" التابعة لمايكروسوفت، منتج الحوسبة السحابية الرائد للشركة ، نموا بنسبة 35%.

وفي الربع السابق كانت النسبة حوالي 40%. وانخفضت أسهم مايكروسوفت في البداية بنحو 2% في التداول بعد ساعات العمل.