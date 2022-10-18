«المالية اليابانية»: سنرد بحزم على أي تقلبات مفرطة في العملة

قال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، ماساتو كاندا، إن اليابان سترد بحزم على أي تقلبات مفرطة في العملة، وذلك بعد الانخفاض الحاد للين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 32 عاماً.

وأضاف كاندا للصحافيين في وزارة المالية، أمس، أن كل دولة سترد بشكل مناسب لاتفاق توصلت له مجموعة السبع ومجموعة الـ20 بشأن تحركات سوق الصرف الأجنبي، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وأدلى كاندا بهذه التصريحات في الوقت الذي هبط فيه الين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 32 عاماً، مقترباً من 149 يناً، ما أثار مخاوف بشأن زيادة تكاليف الاستيراد المرتفعة بالفعل، والتي تضغط على الأسر والشركات.

ويأتي هذا الانخفاض الحاد رغم تدخل اليابان في سوق الصرف الأجنبي أخيراً، لدعم الين في أول محاولة من نوعها منذ عام 1998.

ويمكن أن يؤدي الهبوط المفرط للين إلى الإضرار بالأسر وتجار التجزئة على حد سواء.