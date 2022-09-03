«إنجي»: قطاع الطاقة في أوروبا يمر بـ «أزمة استثنائية»

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي، المورد الرائد للغاز في فرنسا، أمس، إن قطاع الطاقة في أوروبا يمر بـ«أزمة استثنائية»، مشيرة إلى أن الأحداث الحالية، التي تشكلت في المقام الأول بسبب خفض الواردات الروسية والتحول المطلوب نحو الطاقة الخضراء، تمثل «نقطة تحول».

وأضافت كاثرين ماكجريجور، لراديو «آر تي إل»، أن «عالم الطاقة الذي نعرفه لن يعود كما كان أبداً»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

ورداً على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن تواجه «إنجي»، نقصاً في الغاز هذا الشتاء، قالت ماكجريجور: «أنا واثقة جداً من أننا سننجح»، إلا إذا أدت ظروف جوية قاسية على نحو خاص إلى ارتفاع غير عادي للطلب.

وتابعت: «هذا هو السبب في أن رسالة الاعتدال في (استهلاك) الطاقة تظل مهمة للغاية».

وتصاعد خلاف حول إمدادات الغاز بين «إنجي» وغازبروم الروسية الأسبوع الجاري، مع استعداد الشركة الروسية لوقف جميع عمليات التسليم للمتعهد الفرنسي.

وقالت شركة «إنجي»، إن روسيا توفر الآن أقل من 4% من وارداتها من الغاز مقابل 17% قبل الحرب في أوكرانيا، مع انخفاض الإمدادات في الأشهر الماضية إلى 1.5 تيراوات/ساعة فقط.