الأسهم اليابانية تواصل التراجع للجلسة الثالثة على التوالي

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم، لتواصل هبوطها للجلسة الثالثة على التوالي.

وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية منخفضاً بنسبة 0.47% أو ما يعادل 135.83 نقطة ليغلق عند مستوى 28794.5 نقطة.. بينما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.09% توازي 1.93 نقطة ليغلق عند مستوى 1992.59 نقطة.

في سياق متصل، تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية مع ارتفاع مؤشر "إي إس آي" المركب ببورصة شنغهاي في التعاملات المتأخرة بنحو 18 نقطة أو ما نسبته 0.56% ليصل عند 3276.18 نقطة.

بينما هبط مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 0.3% توازي 59.88 نقطة ليصل إلى مستوى 19713.47 نقطة. وانخفض مؤشر بورصة بومباي سينكس خلال التعاملات بنحو 592.55 نقطة أو ما نسبته 1% ليصل إلى 59058.41 نقطة.