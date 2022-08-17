صندوق "الثروة السيادية" النرويجي يسجل أكبر خسارة منذ الجائحة





سجل صندوق "الثروة السيادية" النرويجي، الذي تبلغ قيمته 3ر1 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، أكبر خسارة، منذ الجائحة، مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وغزو روسيا لأوكرانيا مما أدى إلى تقلبات.

وخسر الصندوق ومقره أوسلو، 174 مليار دولار في الأشهر الستة، التي انتهت في يونيو الماضي أو 4ر14% ، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وبلغت الخسارة في الربع الثاني 10%، وهي أكبر خسارة للصندوق، منذ تسجيل خسارة قياسية قيمتها 6ر14%، في الربع الأول من عام 2020 .