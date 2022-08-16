"جلاكسو سميث كلاين" البريطانية تستكمل صفقة الاستحواذ على "أفينيفاكس"

أعلنت شركة الأدوية البريطانية جلاكسو سميث كلاين استكمال صفقة الاستحواذ على شركة الأدوية الحيوية أفينيفاكس.

وكانت جلاكسو سميث كلاين أعلنت عن الصفقة النهائية في أيار/مايو الماضي.

وتتضمن صفقة الاستحواذ دفعة مقدمة تبلغ قيمتها 1ر2 مليار دولار، و 2ر1 مليار دولار لمراحل التطوير المحتملة.

وتعمل أفينيفاكس في تطوير فئة جديدة من اللقاحات، أكثرها تطورا لقاحات الجيل التالي من المكورات الرئوية.

ويخضع لقاح المكورات الرئوية "AFX3772" المرشح للجيل التالي، والذي تطوره أفينيفاكس استنادا إلى تقنية نظام عرض المستضدات المتعدد، بالمرحلة الثانية من الدراسات.

وقال كبير المسؤولين العلميين بشركة جلاكسو سميث كلاين، توني وود: "لقاح المكورات الرئوية المرشح، والمثير من أفينيفاكس، وتقنية نظام عرض المستضدات المتعدد ... وموهبتهم العلمية الرائعة، تزيد من تعزيز خطوطنا الخاصة باللقاحات الجديدة ووجودها في منطقة بوسطن".