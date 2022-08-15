تراجع حاد في أسعار الذهب عالمياً مع صعود الدولار
تراجعت أسعار الذهب بنحو حاد خلال تداولات اليوم، مع صعود الدولار الأمريكي.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 1.15 % أو ما يعادل 20.86 دولارا إلى 1782.86 دولار للأونصة.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.96% تعادل 17.5 دولارا لتصل إلى 1797.95 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم بنسبة 1.29% إلى 2190.77 دولار، ونزل البلاتين 1.9% إلى 941 دولارا، في حين انخفضت الفضة بنسبة 1.22% إلى 20.44 دولار للأوقية.
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