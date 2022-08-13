"جازبروم" الروسية تبدأ تزويد المجر بكميات إضافية من الغاز الطبيعي



بدأت شركة الغاز الروسية العملاقة "جازبروم" (بي.جيه.إس.سي) في تزويد المجر بكميات إضافية من الغاز الطبيعي طلبتها حكومة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، لتبديد المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة في الشتاء، حسب مسؤول بوزارة الخارجية في بودابست.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، تاماس مينتسر، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت إنه اعتبارا من أمس الجمعة، زادت شركة "جازبروم" التدفقات إلى المجر بواقع 6ر2 مليون متر مكعب، يوميا لباقي شهر أغسطس، مستخدمة خط أنابيب (ترك ستريم)، الذي يمر عبر البلقان، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف أن هناك مباحثات جارية حول الكميات الإضافية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وتسعى المجر لشراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي الإضافي فوق الكميات المحددة، في العقد الذي أبرمته ويغطي عدة سنوات مع شركة "جازبروم"، لتعزيز احتياطياتها من الوقود.