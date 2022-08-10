أسعار الذهب تتراجع عالميا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع هبوط أداء المعادن النفيسة الأخرى.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، وانخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.39 دولار إلى 1789.05 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة " 10.54 صباحاً بتوقيت الإمارات ".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.4% تعادل 7.2 دولار لتصل إلى 1805.1 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم بنسبة 0.88% إلى 2193.02 دولار، في حين تراجع البلاتين 0.62% إلى 927.98 دولار، بينما نزلت الفضة بنسبة 0.43% إلى 20.39 دولار للأوقية.