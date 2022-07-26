لأول مرة.. الريال السعودي يتخطى حاجز الـ5 جنيهات مصرية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قفز سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات الاثنين 25 يوليو 2022 في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والخاصة لأعلى مستوى على الإطلاق، وتخطى سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، حد 5 جنيهات لأول مرة على الإطلاق، وتخطاه ببضعة قروش في نهاية تعاملات الاثنين، فيما قد وصل إلى 4.99 جنيه للبيع الأسبوع الماضي.

ووفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن هذا الارتفاع لم يحدث من قبل، وكان أقصى ارتفاع الأسبوع الماضي عندما وصل إلى 4.99 قرش، متخطيًا مستويات 2014 الذي وصل الريال فيه إلى 4.90 في مقابل الجنيه المصري، مسجلًا أعلى سقف وصل إليه الريال السعودي.

وسجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، والبنك المركزي المصري عند 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

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