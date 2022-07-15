أسعار الذهب تواصل التراجع عالمياً

المصدر: أبوظبي - وام

واصلت أسعار الذهب التراجع خلال تداولات اليوم، لتتجه نحو تسجيل خامس انخفاض للأسبوع الخامس على التوالي.

وبحلول الساعة "02:50 مساء بتوقيت الإمارات"، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.24% إلى 1705.68 دولار للأونصة.

ونزلت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% أو ما يعادل 2.05 دولار لتصل إلى 1703.5 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.6% إلى 18.32 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.48% إلى 820.8 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنسبة 1.81% إلى 1863.78 دولار.

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