المصدر: إعداد: سامح عوض الله

يُعرَّف بأنه ركود شديد يستمر لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ويؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10% على الأقل.

وتميل حالات الكساد إلى أن تكون مصحوبة بارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الائتمان المتاح، وتناقص الإنتاجية، مع نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي، وتفشي حالات الإفلاس، وأحياناً التخلف عن سداد الديون السيادية، إضافة إلى انخفاض التجارة، والتقلب المستمر في أسعار الأصول وقيم العملات.

ومنذ عام 1854، كان هناك 33 حالة ركود في الولايات المتحدة وكساد واحد فقط، كما استمر الكساد العظيم لمدة 10 سنوات تقريباً، ويعتبر أسوأ انكماش اقتصادي في تاريخ العالم الصناعي.

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