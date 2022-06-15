المصدر: إعداد: سامح عوض الله

السياسة النقدية هي مجموعة من أدوات البنوك المركزية للدول، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال التحكم في العرض الإجمالي للأموال المتاحة للبنوك والمتعاملين والشركات.

وفي الولايات المتحدة، مثلاً، تمتلك وزارة الخزانة القدرة على إيجاد الأموال، لكن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» هو الذي يؤثر في كمية المعروض من الأموال.

وقد يفرض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الاقتراض لتثبيط الإنفاق، أو خفضها لتحفيز مزيد من الاقتراض والإنفاق. ويحدد البنك المركزي الأسعار التي يفرضها على إقراض الأموال. وعندما ترفع البنوك أسعارها أو تخفضها، تعدّل جميع المؤسسات المالية الأسعار التي تفرضها على المتعاملين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news