سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة

المصدر: مسقط - د ب أ

أعلن وزير الطاقة والمعادن العماني محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بسلطنة عُمان، معربًا عن تفاؤله في أن تسهم بزيادة الإنتاج ما بين 50 ألفًا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.

وأكد الوزير الرمحي على استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت عن الرمحي قوله إن المشروعات القائمة حاليا في قطاع الغاز ستسهم كذلك في مجال النفط منها مشروع "جبال خف" و"شركة شل" لتطوير المربع رقم 10 وفي محاولة لاستكشاف في مربع رقم 12 من قبل شركة توتال ومربع رقم 77 من قبل شركة أي دي أي الإيطالية.

وأعرب عن تفاؤله في تحسن الأوضاع لقطاع الغاز خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أنّ احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام يبلغ حاليا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

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