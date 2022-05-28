سيمنس تفوز بأكبر صفقة في تاريخها لانشاء خطوط قطارات فائقة السرعة بمصر

المصدر: برلين - وام

أعلنت مجموعة سيمنس الألمانية اليوم أنها أبرمت أكبر طلبية في تاريخها مع مصر بقيمة 8.7 مليار دولار .وقالت المجموعة اليوم إن مصر وقعت عقدا مع وحدتها لصناعات السكك الحديدية وشركائها في كونسورتيوم لبناء خطي سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة بطول ألفي كيلومتر.

وأضافت سيمنس أن الاتفاق بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر وتحالف من شركة سيمنس موبيلتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب سيُنشأ بموجبه سادس أكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم.

وقال رولاند بوش الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في بيان "إنها أكبر طلبية في تاريخ سيمنس". وبمجرد اكتمالها، ستتألف شبكة القطارات فائقة السرعة في مصر من ثلاثة خطوط للسكك الحديدية، أحدها خط يربط بين سواحلها على البحر الأحمر والبحر المتوسط، والخطان المعلنان اليوم.

وأضافت سيمنس أن حصة الشركة التابعة لها في المشروع تبلغ 8.1 مليار يورو /8.69 مليار دولار/ وتتضمن العقد المبدئي بقيمة 2.7 مليار يورو للخط الأول الموقع في الأول من سبتمبر 2021.

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