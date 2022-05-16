وزيرة الخزانة الأميركية: العالم يواجه أزمة غذاء

المصدر: وارسو - د ب أ

أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في تفاقم قضايا الأمن الغذائي حول العالم، قائلة إن العالم يواجه أزمة غذاء.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن يلين القول اليوم الاثنين في وارسو :"تأثير الحرب يتجاوز أوكرانيا، وهو ما ننظر إليه بقلق شديد ... وأخشى من أننا بالفعل نواجه أزمة عالمية".

وقفزت أسعار القمح اليوم الاثنين لتقترب من مستويات قياسية بعدما تحركت الهند لفرض قيود على الصادرات، ما يعكس مدى شح الإمدادات العالمية في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا.

وانتقد وزراء الزراعة بمجموعة الدول السبع الكبرى التحرك الهندي، وأكدوا أنه يفاقم الأزمة حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن يلين متواجدة في أوروبا من أجل المشاركة في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع، والذي ستستضيفه ألمانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وصرحت يلين بأن المسؤولين يعتزمون إصدار خطة عمل للتعامل مع أزمة انعدام الأمن الغذائي. وأوضحت أنها ستتضمن سبل المضي لتوفير دعم كبير وسريع.

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