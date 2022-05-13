مصطلح في العناوين.. سندات الخزانة (T-Bond)

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

هي سندات دين صادرة عن الحكومة الفيدرالية الأميركية، ولها آجال استحقاق تزيد على 20 عاماً. وتربح سندات الخزانة فائدة دورية حتى تاريخ الاستحقاق، وعند هذه النقطة يُدفع للمالك أيضاً مبلغ اسمي يساوي رأس المال. والسندات هي جزء من فئة أكبر من الديون السيادية الأميركية المعروفة مجتمعة باسم سندات الخزانة. وتعد سندات الخزانة واحدة من أربعة أنواع من الديون التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية لتمويل أنشطة الإنفاق الحكومية الأميركية. والأنواع الأربعة للديون هي أذون الخزانة قصيرة الأجل، وأذون خزانة متوسطة الأجل، وسندات الخزانة، والأوراق المالية المحمية من التضخم، وتختلف هذه الأوراق المالية حسب تاريخ الاستحقاق والدفعات.

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