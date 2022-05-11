الليرة التركية تواصل التراجع لليوم الخامس

المصدر: أنقرة - د ب أ

واصل سعر صرف الليرة التركية التراجع اليوم، لليوم الخامس على التوالي، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم.

ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد تراجعت الليرة بـ 0.4% إلى 15.3066 ليرة لكل دولار عند الساعة العاشرة و50 دقيقة صباح اليوم في إسطنبول، رغم الاتجاه الصعودي لمعظم عملات الأسواق الناشئة في ظل تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة.

وأدت عوامل مجتمعة، تتضمن استمرار اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم والمعدلات الفعلية السلبية للغاية، إلى تراجع العملة بأكثر من 13% هذا العام، لتصبح الأسوأ أداء بين نظيراتها.

وكتب الخبيران في معهد التمويل الدولي سيرجي لاناو وجوناثان فورتون، في تقرير، أن "السياسات توسعية بصورة كبيرة جدا بحيث لا يمكنها تصويب الاختلالات الخارجية".

ولفتا إلى أنه "بالنظر إلى الاحتياطيات المنخفضة جدا وتدفقات رأس المال غير المتكافئة، فإنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من خفض العملة لتضييق عجز الحساب الجاري لمستويات تمكن إدارتها بصورة أسهل".

في غضون ذلك، ارتفع العائد على السندات القياسية بالليرة أجل عشر سنوات بـ 72 نقطة أساس إلى 24.2%.

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