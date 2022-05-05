مصطلح في العناوين.. منظمة التجارة العالمية (WTO)

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

تم إنشاؤها في عام 1995، وهي مؤسسة دولية تشرف على قواعد التجارة العالمية بين الدول. وحلت محل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (جات) لعام 1947، التي تم إنشاؤها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتستند المنظمة على الاتفاقيات الموقعة من قبل معظم الدول التجارية في العالم. وتعمل المنظمة لمساعدة منتجي السلع والخدمات، والمصدرين والمستوردين، على حماية أعمالهم. وتضم المنظمة 164 دولة عضواً. في 15 فبراير 2021، اختار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، وزيرة المالية النيجيرية، نجوزي أوكونجو إيويالا، مديراً عاماً لها، وهي أول امرأة، وأول إفريقية يتم اختيارها لهذا المنصب، وتنتهي ولايتها في أغسطس 2025.

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