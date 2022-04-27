لندن تلغي الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

أعلنت بريطانيا، أمس، إلغاء كل الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية، ومنع تصدير بعض التقنيات الحساسة إلى روسيا.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن «الرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة من أوكرانيا باتت الآن معدومة، وسيلغى نظام الحصص كلياً».

يأتي هذا التدبير استجابة لطلب مباشر من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق البيان. ويعني التدبير خصوصاً: الشعير، والعسل، والدواجن، والطماطم المعلبة التي تصدّرها أوكرانيا إلى المملكة المتحدة.

وصرّحت وزير التجارة الدولية، آن ماري تريفيليان، بأن «المملكة المتحدة ستواصل القيام بكل ما بوسعها لدعم أوكرانيا ضد الغزو غير المبرر الذي أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وللإسهام في ضمان الأمن والازدهار لأوكرانيا وشعبها على المدى الطويل».

ومنعت بريطانيا أيضاً صادرات بعض المنتجات والتكنولوجيات إلى روسيا، خصوصاً معدّات رصد الاتصالات ومراقبتها.

ووسّعت الأسبوع الماضي لائحة عقوباتها الاقتصادية، عبر منع استيراد الفضة، والمنتجات الخشبية، والكافيار، وزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 35% على بعض المنتجات المستوردة من روسيا وحليفتها بيلاروسيا، خصوصاً الألماس والمطاط.

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