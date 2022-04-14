المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

هي شبكة بين شركة ومورّديها، لإنتاج وتوزيع منتج معين إلى المشتري النهائي. تتضمن هذه الشبكة أنشطة وأشخاصاً وكيانات ومعلومات وموارد مختلفة.

تطور الشركات سلاسل التوريد حتى تتمكن من تقليل تكاليفها، وتظل قادرة على المنافسة في مجال الأعمال، إذ تُعد إدارة سلسلة التوريد عملية حاسمة، لأن السلسلة المحسّنة تؤدي إلى انخفاض التكاليف.

وتشمل سلاسل التوريد عملية نقل المواد الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية، ونقل تلك المنتجات إلى المستخدم النهائي. وتتضمن كيانات مشاركة تتمثل في المنتجين، البائعين، المستودعات، شركات النقل، مراكز التوزيع، وتجار التجزئة.

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