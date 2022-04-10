سعر «بيتكوين» يرتفع إلى 42 ألفاً و593 دولاراً

ارتفع سعر عملة «بيتكوين» الرقمية المشفرة 0.3% إلى 42 ألفاً و593 دولاراً، وذلك وفقاً لبيانات جمعتها «وكالة بلومبرغ للأنباء».

وتقلبت أسعار «بيتكوين» بمتوسط بلغت نسبته 1.1%، حيث يتم تداولها بين 42 ألفاً و415 دولاراً و42 ألفاً و897 دولاراً.

وانخفضت العملة حالياً بنسبة 38% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر 2021 عند 68 ألفاً و992 دولاراً.

كما فقدت عملة «بيتكوين» ما نسبته 7.1% من قيمتها في الأسبوع الماضي، وتراجعت بنسبة 8.1% حتى الآن العام الجاري.

واشنطن ــ د.ب.أ

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