المصدر: إعداد: سامح عوض الله

هي تقدير لكمية النفط الخام الموجودة في منطقة ما، التي يجب أن تتمتع بإمكانية الاستخراج.

يتم احتساب الاحتياطات على أساس أنها مؤكدة أو محتملة، ما يعني أن آبار النفط الواقعة في أعماق لا يمكن الوصول إليها، لا تعتبر جزءاً من الاحتياطات.

ويقدر أن لدى العالم 1.73 تريليون برميل من احتياطات النفط، وهي كافية لتلبية 50 عاماً من الإنتاج العالمي عند مستويات إنتاج عام 2018، فيما تُعدّ فنزويلا الدولة الرائدة من حيث الاحتياطات، إذ تصل إلى 300.3 مليار برميل، والسعودية في المرتبة الثانية بـ297.7 مليار برميل، ثم كندا بـ167.8 ملياراً، والولايات المتحدة بـ61.2 مليار برميل.

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