المصدر: إعداد: سامح عوض الله

هو البنك المركزي للولايات المتحدة الأميركية، وأقوى مؤسسة مالية في العالم.

تأسس لتزويد الدولة بنظام نقدي ومالي آمن ومرن ومستقر، من خلال السيطرة على إنتاج وتوزيع الأموال والائتمان، كونه مسؤولاً عن صياغة السياسة النقدية وتنظيم عمل البنوك. يتكون «الاحتياطي الفيدرالي» من 12 بنكاً إقليمياً، كل واحد منها مسؤول عن منطقة جغرافية محددة.

وتأسس «الاحتياطي الفيدرالي» بموجب قانون وقعه الرئيس وودرو ويلسون في 23 ديسمبر 1913، وقبل ذلك، كانت الولايات المتحدة القوة المالية الرئيسة الوحيدة في العالم دون بنك مركزي. يتمتع «الاحتياطي الفيدرالي» بسلطة واسعة لضمان الاستقرار المالي.

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