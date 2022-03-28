أوكرانيا تصدر أول شحنة حبوب بالقطار إلى أوروبا

المصدر: أوكرانيا ■ رويترز

قالت شركة الاستشارات الزراعية «إيه.بي.كيه-إنفورم»، أمس، إن تجاراً صدروا أول شحنات من الذرة الأوكرانية لأوروبا بالقطار، مع استمرار إغلاق موانئ البلاد، بسبب الغزو الروسي.

وتعتبر أوكرانيا منتجاً ومصدراً رئيساً للحبوب، وعادة ما كانت كل صادراتها تقريباً تشحن من موانئها الواقعة على البحر الأسود، فيما تجاوزت صادراتها من الحبوب خمسة ملايين طن شهرياً قبل الحرب.

وكان تجار ومسؤول زراعي قالوا إن أوكرانيا، التي لاتزال تحتفظ بمخزونات كبيرة من الحبوب، ربما تبدأ في شحن الصادرات بالقطار عبر حدودها الغربية.

وقالت «إيه.بي.كيه-إنفورم» في تقرير لها إن «الدفعات الأولى وتشمل آلاف الأطنان من الذرة تم تصديرها بالفعل عبر الحدود الغربية البرية لأوكرانيا». وأضافت: «هناك مشكلات لوجستية، والمعروض لايزال أكبر من الطلب، لكن الأسعار توقفت عن الهبوط».

• صادرات أوكرانيا من الحبوب تشحن من موانئها على البحر الأسود، وتبلغ خمسة ملايين طن شهرياً قبل الحرب.

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