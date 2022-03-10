روسيا تحدد أكثر من 200 سلعة يحظر إعادة تصديرها

المصدر: موسكو - د ب أ

أضافت روسيا أكثر من 200 مفردة إلى قائمة السلع والمعدات التي كانت تستوردها روسيا في السابق من الخارج، والتي يحظر تصديرها من البلاد حتى نهاية 2022، بحسب وكالة أنباء أنترفاكس.

ويعد تصدير السلع المدرجة على القائمة مقيدا بشكل مؤقت لكل الدول الأجنبية باستثناء الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

اتخذت روسيا أيضا قرارا بتقييد تصدير أنواع معينة من الأخشاب.

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