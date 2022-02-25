المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أداة للسياسة الخارجية من خلال الضغط الاقتصادي، وتُفرض على دولة ما، أو على مواطني تلك الدولة.

يمكن ممارسة العقوبات الاقتصادية بطرق عدة، منها فرض الضرائب على البضائع المستوردة من الدولة المفروض عليها العقوبات، ووضع قيود تجارية وحواجز غير جمركية على السلع الموردة إليها، فضلاً عن تجميد الأصول المملوكة للدولة في الخارج أو مصادرتها.

وقد تكون العقوبات «أحادية الجانب»، أو «متعددة الأطراف» من قبل مجموعة أو كتلة من البلدان. وتؤدي العقوبات الاقتصادية إلى زيادة احتمالية تعرض البلد المستهدف لعبء اقتصادي كبير.

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