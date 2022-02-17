إيطاليا تدرس تقديم مليار يورو كمساعدة سنوية لدعم صناعة السيارات

المصدر: روما - د ب أ

صرح وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي اليوم الخميس بأن بلاده قد تخصص تمويلا يصل إلى مليار يورو (1ر1 مليار دولار) بصورة سنوية لدعم صناعة السيارات المتعثرة.

وقال جيورجيتي، في مقابلة مع صحيفة "إل سول 24 أور" الاقتصادية اليومية، إنه قد يتم المصادقة على الخطة، التي تستمر ثلاث سنوات، غدا. وتتضمن حوافز ودعما ماليا لتحويل القدرة الصناعية إلى طرز أكثر مراعاة للبيئة.

وتمر صناعة السيارات في أوروبا بأسوأ فترة للتسجيلات الجديدة منذ بدأت رابطة مصنّعي السيارات في أوروبا تسجيل البيانات مطلع التسعينيات. وذكرت الرابطة اليوم أن التسجيلات تراجعت في يناير بنسبة 4ر2% عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 822423 .

وأضاف الوزير أنه على الرغم من أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى دفع صانعي السيارات الإيطاليين نحو تطوير السيارات الكهربائية، فإن روما ستظل تدعم إنتاج بعض الطرازات العاملة بالبنزين والديزل، والسيارات الهجينة.

ويُنظر إلى إيطاليا على أنها متأخرة في إنتاج السيارات الكهربائية. وتضغط حكومتها على الاتحاد الأوروبي لتأجيل المواعيد النهائية لخطط التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، في محاولة لدعم شركات صناعة السيارات عالية الأداء مثل فيراري ولامبورجيني.

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