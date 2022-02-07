الذهب يلامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

المصدر: عواصم ــ رويترز

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ ساعدت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، في التخفيف من أثر زيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية، بعد تقرير إيجابي للوظائف.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1810.85 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير الماضي عند 1814.91 دولاراً في وقت سابق من جلسة التداول. بدورها، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1811.70 دولاراً.

وقال الشريك الإداري في «إس.بي.آي أسيت ماندجمنت»، ستيفن إينيس، إن العامل الأكبر في التضخم حالياً، بخلاف مشكلات سلاسل التوريد، هو أسعار النفط، وهذه مشكلة بصرف النظر عن مدى ارتفاع أسعار الفائدة.

وممّا حد من مكاسب الذهب صعود الدولار، في حين ظلت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قريبة من أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2019، التي سجلتها يوم الجمعة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 1.2% إلى 22.74 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1023.52 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2301.19 دولار.

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