الصين تكشف عن طائرتها "المجنحة" لنقل الركاب.. بكين - نيويورك ساعة فقط

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشفت شركة صينية عن خططها لبناء طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت وقادرة على الطيران بين بكين ونيويورك في غضون ساعة.

وقالت شركة Space Transportation، المعروفة أيضا باسم Beijing Lingkong Tianxing Technology، لوسائل الإعلام الصينية إنها تطور "صاروخا مجنحا" من أجل "النقل من نقطة إلى نقطة" عالي السرعة، والذي سيكون أرخص من استخدام الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية وأسرع من الطائرات التقليدية.

ووفقا لوسائل إعلام صينية حسب المرصد، فإن "الصاروخ المجنح" صمم ليطير بسرعة مذهلة تبلغ 7000 ميل في الساعة، ويشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الاختبارات في العام المقبل.

ويأمل الفريق أن يكون "الصاروخ المجنح" جاهزا للطيران دون طاقم بحلول عام 2024، فيما يُخطط أن تكون أول رحلة مأهولة في عام 2025. وفقاً لـ"نيو يورك بوست".

ويظهر مقطع فيديو نشرته الشركة، ومقرها بكين، الطائرة وهي تنفصل عن جناحها مدعومة بصواريخ بعد إقلاعها، قبل أن تستمر في الوصول إلى وجهتها.

وفي هذه الأثناء، يهبط الجناح والمعززات مرة أخرى على منصة الإطلاق. وعند وصولها إلى وجهتها، ستهبط الطائرة باستخدام ثلاث أرجل تنفتح من الخلف.

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